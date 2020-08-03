Дегтярёв назначил нового зампреда хабаровского правительства

https://static.news.ru/photo/9888ca6e-d60b-11ea-bf75-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что пост заместителя председателя правительства края займёт Евгений Никонов.

Как сообщил врио, он представил нового зампреда на заседании краевого штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы, — написал Дегтярёв в Instagram.

Врио губернатора добавил, что Никонов — «грамотный организатор здравоохранения» и хабаровчанин, закончивший Дальневосточный государственный медицинский университет. Поработав в системе здравоохранения края, он уехал в столицу.

Возвращаем ценного специалиста в родную гавань! — подытожил Дегтярёв.

На данный момент официально должность зампреда по социальным вопросам с июля 2019 года занимает Юрий Минаев, информации о его отставке пока не поступало.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. В Хабаровске с 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку. В других городах страны проходят пикеты и шествия в знак солидарности с хабаровчанами. 20 июля временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярёв.

Как писал NEWS.ru ранее, ЛДПР будет выдвигать на выборах губернатора Хабаровского края кандидатуру Михаила Дегтярёва, если бывшего главу региона Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят ему занимать государственные должности. С таким заявлением выступил лидер партии Владимир Жириновский.