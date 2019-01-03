Клиент избил кассира McDonald’s из-за соломинки

https://news.ru/storage/news/f784dd8ad13d12f9dc38ecdc8225ba50/5beb7b04-409f-4203-839e-d45d00a8adf5_850.jpg Horst Galuschka/Global Look Press

Сорокалетний американец попал в тюрьму после того, как избил кассира в ресторане быстрого питания McDonald’s. Инцидент произошёл в городе Санкт-Петербурге, штат Флорида. Дэниэл Уиллис Тейлор напал на молодую чернокожую сотрудницу из-за того, что не обнаружил в зале пластмассовых соломинок для коктейля.

Девушке, имя которой неизвестно, едва удалось вырваться из «объятий» клиента, причём не без помощи других сотрудников кафе. Однако скандальный клиент не ушёл: он продолжил кричать и требовать, чтобы девушку уволили. Лишь после того, как сотрудники вызвали полицию, посетитель ретировался.

Однако правоохранителям удалось его отыскать: инцидент, произошедший в кафе, записали на смартфоны посетители заведения. В итоге мужчину опознали и препроводили в тюрьму, где теперь ему предстоит дождаться суда. Оказалось, что Тейлор находился под воздействием алкоголя, сообщает The Washinghton Post.

Ранее News.ru писал о происшествии в Воронеже — одна из посетительниц ресторана изрезала другую разбитым бокалом за пролитый коктейль. Пострадавшая может потерять зрение.