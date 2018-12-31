Едва не лишилась глаза за пролитый коктейль

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Светская львица обиделась на жительницу Воронежа за испорченный наряд

Новогодние праздники — это не только пора радости и веселья, но и время, когда нервы на пределе, эмоции вспыхивают и готовы привести к непредсказуемым последствиям. Зачастую и криминальным. Особенно, если в пылу праздника столкнёшься с кем-то, кто уверен: для него закон не писан, а прав тот, кто сильнее и наглее.

Драматическая история, о которой пойдёт речь, произошла в преддверии Нового года в ресторане «Платонов». Туда направились на вечеринку подруги Нана и Тамара. Девушки весело проводили время и танцевали возле бара, когда Нана случайно пролила немного коктейля на наряд стоявшей рядом тусовщицы.

«Женщина повернулась в нашу сторону, задела плечом державшую бокал с мартини Нану, в результате чего облилась коктейлем», — описывает произошедшее Тамара.

Вместо того, чтобы взять салфетку и промокнуть свой костюм, женщина повела себя неадекватно. Она вырвала бокал из руки Наны, выплеснула остатки мартини девушке на голову и разбила бокал об лицо Наны.

«Мы сначала не поняли, что случилось. Нана побежала за этой женщиной, попыталась её остановить. Но тут я увидела, что у моей подруги всё лицо в крови, и решила: сейчас главное — не разобраться с обидчицей, а оказать первую помощь», — рассказывает Тамара.

Девушки взывали скорую помощь, в туалете Тамара попыталась обмыть лицо Наны, снять осколки, остановить кровь. В это время неизвестная женщина в сопровождении спутника покинула заведение, охрана ресторана её не остановила.

Пока в заведение ехала «Скорая помощь», Тамаре удалось выяснить, что «обидевшаяся» барышня — известная в городе «светская львица», постоянная посетительница «Платонова». Её зовут Екатерина, а фамилии точно никто не знает: по слухам, она вышла замуж за некого петербургского чиновника.

Приехавшая скорая помощь отвезла Нану в травмпункт, где девушке наложили 16 швов на лицо, в том числе на лоб и на веки. Но когда пострадавшую перевезли в областную офтальмологическую больницу, выяснилось, что порезы на коже — это ещё не самое страшное.

«Был поврежден правый глаз, порез глубиной в 2,5 миллиметра. С 5 утра до 7:30 ей делали операцию. Глаз зашили, но врачи сказали, что зрение может не восстановиться. Особенно, если в ранку успела попасть инфекция», — говорит Тамара.

В больнице Нану посетили сотрудники полиции, которые обещали начать расследование по факту произошедшего. Делом займётся отдел полиции Ленинского района, но пока что никаких подвижек нет.

«Составили заявление, обещали приехать ещё раз. Я созванивалась с одним из сотрудников, Дмитрием, но пока не знаю, были ли изъяты записи с видеокамер в ресторане», — сообщила Тамара в беседе с News.ru.

Она подчеркнула, что многие в ресторане видели произошедшее и готовы выступить свидетелями в суде. В случае, если факт нападения будет доказан, «светской львице» грозит уголовное преследование.