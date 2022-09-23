На ВНОТ обсудят меры повышения качества жизни трудящихся

Фото: ВНОТ / Росконгресс

На Всероссийской неделе труда состоится сессия о формировании здоровьесберегающей среды «Управление здоровьем как залог устойчивого развития предприятий», организатором которой является проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество». В рамках встречи эксперты обсудят, как сформировать на предприятиях здоровьесберегающую среду, которая позволит построить условия для полноценной здоровой жизни, и какие меры могут способствовать повышению качества трудовой жизни.

Также будет поднят вопрос о том, какие существуют инструменты мотивации и привития культуры безопасности на производстве, и как объединить действия работодателей и работников и сформировать корпоративную культуру ответственного отношения к здоровью.

Внедрение корпоративных программ по профилактике заболеваний сегодня является не только мощным инструментом повышения привлекательности компании как работодателя, но также позволяет существенно снизить издержки в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников. Формирование культуры здоровья на рабочем месте транслируется и на всю семью работника, все больше людей следуют принципам здоровьесбережения, — подчеркнула модератор сессии Елена Аксенова.

Фото: ВНОТ / Росконгресс

В мероприятии примут участие главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, главный внештатный специалист профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров, генеральный директор ООО «Корпоративный центр здоровья Норникель» Григорий Филиппов и другие.

Ранее стало известно, что 27 сентября, в день открытия VII Всероссийской недели охраны труда, в Сочи пройдут показательные пожарно-тактические учения МЧС России. Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение условных пострадавших с высоты, помощь при ДТП, ликвидация утечки химически опасных веществ. При этом будут задействованы около 100 специалистов и 27 единиц техники.