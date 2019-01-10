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Иванов: Япония форсирует вопрос Курил

sakhalin.gov.ru/Global Look Press эксклюзивы

политика [ версия для печати ]

Автор законопроекта о запрете отчуждения Курильских островов от Российской Федерации депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал News.ru о причинах, по которым он решил вынести вопрос на рассмотрение Государственной думы.

Парламентарий считает, что японская сторона подаёт вопрос о передаче Курильских островов так, как будто он уже решён. Якобы российские власти уже думают, куда переселять наших граждан или не переселять вообще.

«Я считаю, что в этом вопросе надо давно поставить точку. В соответствии с конституцией, потеря куска территории — это потеря всего суверенитета государства. В 1956 году мы с Японией продекларировали, что мы можем передать часть территории. А можем и не передать», — отмечает Иванов.

Депутат не знает, почему этот вопрос стал столь активно обсуждаться именно сейчас. Парламентарий предположил, что это может быть связано с тем, что Путин и Абэ, вероятно, решили довести вопрос о Курильской гряде до логического конца.

«Японская сторона начала настолько это дело форсировать, что даже у МИДа нервы не выдержали (ведомство вызвало японского посла). Я считаю, что нужен закон, который вообще запрещает подобные документы ратифицировать!» — заявил депутат.

Ранее News.ru рассказывал о том, что в Государственную думу был внесён законопроект, фактически накладывающий вето на отторжение Курильской гряды в пользу третьих стран.


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