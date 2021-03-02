В США заявили, что не хотят «перезагрузки» отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/c4eee546-7b67-11eb-a2fd-96000091f725_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Американское правительство стремится иметь предсказуемые и стабильные отношения с Москвой. Штаты не хотят ни «перезагрузки» этих отношений, ни их эскалации. С таким заявлением выступил 2 марта высокопоставленный представитель администрации США.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

В тот же день, когда было объявлено о введении антироссийских санкций, представитель американской администрации сказал, что цель Вашингтона заключается в достижении стабильных и предсказуемых отношений с Москвой — без «перезагрузки» и эскалации.

Он отметил, что правительство президента Джо Байдена будет действовать в отношении с РФ не так, как администрация Дональда Трампа.

Наши действия и действия наших партнёров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами, — цитирует заявление РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сведения о подготовке новых санкций против РФ. Он подчеркнул, что Москва однозначно отреагирует на ограничительные меры со стороны США.