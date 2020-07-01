Стали известны первые результаты голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/11c3d66a-bb92-11ea-85b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия сообщила информацию о результатах голосования по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, 72,92% россиян поддержали изменение Основного закона.

Эта информация актуальна на 15:00 по московскому времени. В настоящий момент обработаны 0,79% бюллетеней. Против выступили 25,84% избирателей.

На Чукотке «да» ответили 83,09% участников, «нет» — 15,75%. На Сахалине за поправки высказались 74,02% избирателей (против — 24,66% ), в Приморье за — 73,7% (против — 25,25%), в Хабаровском крае за — 71,87% (против — 26,78%).