Речь Трампа на сессии Генассамблеи ООН оказалась рекордно короткой

https://static.news.ru/photo/86d0ef2a-fcf5-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Eskinder Debebe/UN Photo

Речь американского лидера Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стала самой короткой из всех, с которыми он выступал во всемирной организации за время своего президентства. Глава Белого дома говорил чуть более семи минут.

До этого президент США всегда превышал отведённые регламентом 15 минут. В 2019 году он выступал более 36 минут, годом ранее был ненамного лаконичнее, а в 2017-м его речь продлилась более 41 минуты, передаёт ТАСС.

Как и остальные мировые лидеры, на этот раз Трамп выступал в видеоформате. Свою речь он начал со слов о пандемии, не преминув обозначить COVID-19 как «китайский вирус», и далее продолжил выступление резкой критикой в адрес Китая. Политик, в частности, напомнил, что в первые дни эпидемии Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать страну и заражать мир.

Трамп также возложил часть ответственности на Всемирную организацию здравоохранения, которая, как отметил он, поначалу уверяла, что коронавирус не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.

Помимо прочего, президент США назвал КНР виновницей загрязнения океанов и уничтожения коралловых рифов.

Как писал NEWS.ru, Трамп призвал привлечь Китай к ответу перед мировым сообществом.