Появились данные по голосованию ещё в восьми регионах России

https://static.news.ru/photo/4de87612-bbc6-11ea-870d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Центризбирком опубликовал первые данные голосования в восьми регионах России.

В Северной Осетии за поправки высказались 90,06% избирателей, против — 9,91%, в Калмыкии за — 81,28%, против — 18,72%, в Карелии за — 66,67%, против — 33,33%, в Псковской области за — 79,26%, против — 20,74%, в Новгородской области за — 90,81%, против — 9,19%, в Воронежской области за — 82,8%, против — 16,03%, в Ивановской области за — 82,87%, против — 16,93%, во Владимирской области за — 83,08%, против — 16,6%.

Ранее были подведены итоги голосования по поправкам к Конституции РФ по Ямалу, Башкирии и Ханты-Мансийскому административному округу (ХМАО). Так, на Ямале за поправки в Основной закон проголосовали 86,32%, против — 13,01%. Результаты Башкирии: 96,07% голосовавших поддерживают поправки, 3,93% высказались против. В Ханты-Мансийском административном округе: 69,71% поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, в то время как 29,26% высказались против.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).