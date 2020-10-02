Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Переговоры прошли в Женеве.
Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности, — рассказал журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
Во время переговоров были рассмотрены вопросы по нераспространению ядерного оружия, обеспечения безопасности при использовании информационных технологий, ситуация в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы.
По словам Аношина, стороны подтвердили, что США и РФ не намерены вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы. Патрушев и О’Брайен продолжат реализовывать инициативы Путина, в том числе созыв «пятёрки» Совета Безопасности ООН.
NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил совместно с США взять в разработку соглашение о сотрудничестве в цифровой информационной среде. По его словам, нельзя делать международное информационное поле заложником политических разногласий.
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