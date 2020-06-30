На следующих выборах к электронному голосованию подключат больше регионов

https://static.news.ru/photo/7ddcbdbe-bb04-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказал о планах по развитию электронного голосования. По её словам, во время предстоящего единого дня голосования 13 сентября система заработает в ряде регионов.

На текущие голосовании по поправкам в Конституцию в ЦИК подали заявки пять регионов, передаёт ТАСС. На самом деле желающих было больше.

Мы тоже разрабатываем научно-исследовательские работы свои, будем сравнивать, возьмём всё лучшее из московского опыта. По крайней мере мы запланировали в сентябре тоже провести несколько пилотных проектов в тех регионах, которые бы хотели и согласятся, — подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что развивать технологию нужно аккуратно, «обеспечивая безопасность». В этот раз были отобраны самые подготовленные субъекты, однако и другие регионы готовы к участию.

Будем продолжать работу, — заключила она.

30 июня в России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции. В нём принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. В общей сложности для дистанционного участия в плебисците было подано около миллиона заявок от москвичей и почти 140 тысяч — от нижегородцев.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10 часов по московскому времени и закончилось 30 июня в 20 часов. При этом выдача электронных бюллетеней прекратилась за минуту до завершения волеизъявления. Пользователям необходимо было авторизоваться на интернет-площадках с помощью учетной записи на сайте мэра и правительства Москвы или портала Государственных услуг (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после ввода кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Вместе с тем в России продолжается традиционное голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).