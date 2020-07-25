В лингвистическом смысле новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв недаром считается тенью своего шефа Владимира Жириновского. Молодой соратник вечного руководителя ЛДПР также отличается такими экзотическими откровениями, которые мгновенно попадают в информационные сводки. Поскольку, как и Жириновский, Дегтярёв уверен, что всё, кроме некролога, есть реклама, повышающая узнаваемость политика. Вне зависимости от того, какими комментариями ироничные журналисты снабдили его очередной «перл».

Вот и прибыв в Хабаровск, Михаил Владимирович несколько озадачил новых своих земляков, открыв им глаза на природу сотрясающих край протестов. Оказывается, как заявил новый врио губернатора, за спиной искренних хабаровчан маячат иностранные манипуляторы. А на резонный вопрос, мол, какие же иностранцы ныне, когда и границы закрыты, Дегтярёв доверительно сообщил, что иностранцев в той же Москве хватает. Таким образом, он не просто открыл тайну затянувшихся митингов, но и как бы бросил камень в сторону столицы, которая для многих местных протестантов и олицетворяет несправедливую бюджетную политику. Требовали же «Москва, оставь нас в покое!», вот молодой политик и подвёл идеологическую базу под такие требования. Хотя сами хабаровчане явно имели в виду нечто иное.

Впрочем, Дегтярёв давно считается исключительно гибким политиком, что, видимо, проистекает из самого его творческого пути. Он шагал с «Идущими вместе» и был, как утверждают, близок к их вдохновителю Василию Якименко. Некоторое время ориентировался на «Единую Россию». А потом примкнул к команде Жириновского, который не только выдвигал его в соперники столичного мэра, но и обещал сделать кандидатом в президенты в 2018 году. Обещания не сдержал, но и Дегтярёв не обиделся.

Да не время было обижаться, когда он всегда просто феерил новыми предложениями вроде введения ГОСТа на Дедов Морозов и Снегурочек. Притом что он так и не уточнил, нужно ли будет измерять длину бороды у стандартного старика и длину шубы у его названной внучки. Впрочем, не успели поклонники нашей новогодней экзотики прийти в себя, как Михаил Дегтярёв ошарашил уже всю Россию, предложив полностью запретить доллар в стране.

Михаил Дегтярёв khabkrai.ru

Тут уж было не до иронии, учитывая наличие у многих соотечественников «подподушечных бюджетов» в американских дензнаках. Правда, компетентные лица поспешили заверить, что страна у нас свободная и каждый может сколько угодно делиться своими ценными мыслями, но вот решения принимают совершенно другие деятели.

Но Дегтярёв, собрав весомую порцию комментариев в свой адрес, не моргнув глазом предложил вообще отказаться от гимна Александрова и Михалкова и вернуться к истокам — имперскому «Боже, царя храни!». Но это вообще элдэпээровская «фишка», поскольку на вручении ордена Владимир Вольфович сам воскликнул: «Боже, царя храни!»

Правда, были в числе инициатив нового кандидата в губернаторы и вполне гуманные идеи, в частности законопроект об оплате женщинам двух «критических дней» в месяц. Судя по словам Михаила Дегтярёва, менструация — явление не только медицинское, но и социальное. И отныне, в принципе, ничто не мешает новому хабаровскому начальнику начать воплощать свои идеи на подвластной ему земле. Думается, местные дамы будут ему только благодарны. Только теперь за свои слова придётся нести полную ответственность.

Но пока врио губернатора предстоит разобраться со стопкой бумаг высотой в метр, требующих руководящей подписи. Не исключено, что и сам процесс подписания будет сопровождаться не менее интересными репликами.