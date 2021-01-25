Валуев сравнил уголовное дело на российского лыжника с полётом на Луну

https://static.news.ru/photo/074cbb54-5f23-11eb-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал возможное открытие уголовного дела в Финляндии на российского лыжника Александра Большунова за атаку на финского коллегу Йони Мяки.

Какое уголовное дело для Большунова? Проще поверить, что американцы были на Луне! Вы видели хоть одно уголовное дело, да даже административное, за то, что наших российских лыжников сбивали на финише или во время гонки? Их наберётся немало, но хоть одно дело было доведено до административной ответственности? — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Накануне после финиша эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов врезался в соперника, за что его команда была дисквалифицирована. Ранее Мяки перекрыл коридор россиянину на финишной прямой.

Как писал NEWS.ru, финский лыжник Йони Мяки, которого сбил россиянин Александр Большунов после финиша на этапе Кубка мира, не получил серьёзных травм. Спортсмен не будет подавать заявление в полицию.