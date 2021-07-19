Устрицы поставили под угрозу соревнования по гребле на Олимпиаде

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Нашествие устриц может привести к срыву соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, нашествие устриц произошло в районе Токийского залива, где должны были пройти соревнования на байдарках и каноэ. Всего на заливе было обнаружено 14 тонн устриц.

Моллюски прикрепились к поплавкам, расположенным на водной трассе, чем поставили под угрозу проведение соревнований. Когда поплавки начали тонуть, работники обнаружили проблему. Уже потрачено $1,28 млн для устранения последствий.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты высказали недовольство условиями в отеле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.