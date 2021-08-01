Российские гандболистки победили Испанию и вышли в 1/4 финала

Российские гандболистки победили сборную Испании в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде в Токио со счётом 34:31 и вышли в четвертьфинал со второго места.

Уже к середине первого тайма россиянки вели с превосходством в пять мячей, но в концовке упустили инициативу, стали промахиваться с семиметровых и позволили испанкам вернуться в игру и сократить к перерыву отставание до минимума.

Во втором тайме инициатива переходила из рук в руки, но в целом игровое преимущество было на стороне сборной России, и когда удавалось доводить атаки до конца, а Анна Вяхирева и Анна Сень ловили кураж, испанки снова оказывались в роли отыгрывающихся. Несколько раз выручила и вратарь Виктория Калинина, что спасло россиянок от напряжённой концовки. Окончательный счёт матча 34:31.

Таким образом, сборная России сыграет в четвертьфинале 4 августа с командой Черногории или Нидерландов.

Как сообщалось ранее, гандболистки из России обыграли француженок в матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио со счётом 28:27.