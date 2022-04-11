Российская фристайлистка обвинила тренера в вымогательстве денег

Российская фристайлистка, чемпионка мира Анастасия Таталина обвинила старшего тренера сборной в вымогательстве денег. По её словам, он хотел получить 50 процентов от гонорара за победу на ЧМ. Открытое письмо на имя министра спорта РФ Олега Матыцина было опубликовано в «Спорт-Экспрессе».

Сразу после награждения на ЧМ-2021 и на протяжении трёх месяцев старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на негласное правило. В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев ещё раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл — отдай 50 процентов, — написала Таталина.

Она добавила, что конфликт вышел на уровень президента Федерации фристайла Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова и тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачева, но те не встали на сторону спортсменки, а наоборот объявили ей бойкот.

Таталина не смогла нормально подготовиться к Олимпийским играм в Пекине из-за проблем с федерацией и невозможности провести достаточное количество тренировочных сборов за границей, в результате чего заняла на них четвёртое место.