Президент РК «Фили»: за 50 лет в России регби не продвинулось

Регбийный клуб «Фили» из Москвы — команда с невероятной судьбой. В начале 70-х годов прошлого столетия клуб являлся мощной силой на территории советского пространства — он становился пятикратным чемпионом СССР, брал Кубок страны. Однако новейшая история обернулась для команды чередой проблем. В 2014 году «Фили» лишился основного источника дохода, что привело к «гибели» профессиональной команды. Правда, несмотря на все испытания, клуб не просто не исчез с регбийной карты страны, но и по сей день трудится, чтобы вернуть былую мощь. В эксклюзивном интервью для NEWS.ru президент РК «Фили» Сергей Чеченков рассказал о славных временах команды, нападках со стороны гандбольной федерации и героях нынешнего поколения.

— 3 октября исполнилось 50 лет с момента получения «Фили» первого золота в чемпионате СССР. Как-то отпраздновали это событие?

— На самом деле официально 50 лет исполнилось 8 октября, но мы празднуем третьего числа. В этот день мы провели на стадионе «Фили» игру ветеранов, участие в которой приняли команда «Фили» и сборная Москвы. Возраст участников был 40+. Это связано с ограничениями правительства Москвы в отношении людей более старшего возраста. После игры мы сделали памятное фото с регбистами всех поколений, а закончили празднование небольшим обедом.

Регбийный клуб ФИЛИ

— Вы как человек, который тренировал «Фили» в «золотой» период истории этой команды, наверняка с особенным трепетом и ностальгией вспоминаете те времена. Расскажите о том периоде. Каким было отношение к РК «Фили» и к регби в целом в советском пространстве?

— Я более 30 лет был вне регби, занимал пост президента Федерации хоккея на траве России. И знаете, с тех пор, как я отсутствовал, ничего особо не изменилось. На мой взгляд, регби осталось приблизительно на том же уровне. Возможно, в период, когда мы становились пятикратными чемпионами СССР, развитие даже шло более фундаментально. Особенно в столице. Например, чемпионат Москвы проводился по разным возрастам, в основе лежал клубный принцип. Всё это было на высоком организационном уровне. Также были успехи у национальной команды, она выступала на европейской арене с 1975 года и делала это очень достойно. И что немаловажно, в сборную входили игроки регбийного клуба «Фили».

Отношение к команде было очень даже неплохое. Мы лично общались с министром спорта СССР Павловым Сергеем Павловичем. Он нас принимал, мы ставили вопросы о развитии регби в стране. В общем, государство оказывало всевозможную поддержку. Также очень помогал завод имени Хруничева, который нас финансировал.

Некоторые игроки работали на производстве и занимали высокие должности на заводе. У нас был в команде Лихачёв Юрий Аркадьевич, который в том числе являлся заместителем главного конструктора завода. Несмотря на то что он был пятикратным чемпионом Советского Союза, он являлся любителем. Он никогда не был профессионалом, да и вообще вся команда была у нас любительской. Принцип был следующим: мы тренировались три раза в неделю, а в выходные играли.

Команда у нас была сплочённая, у нас было два равнозначных состава, что позволяло больше маневрировать игроками во время игр. В нашей команде не было слабых мест, мы пропагандировали, как бы сейчас сказали, современное регби, что, кстати, многим не нравилось. В чём проявлялся современный стиль? В том, что мы умело играли в защите, используя свои моменты на контратаках, — то есть команда была более оборонительного характера. Это позволяло нам очень редко пропускать в свой «город» нападающих других клубов. Мы в защите практически не делали ошибок, она была выстроена на очень высоком уровне. В принципе, результат всецело подтверждал это обстоятельство. Наша команда стала чемпионом СССР в 1970, 1972, 1973, 1974, 1975 годах.

Однако не только игрой славилась команда, но и своим «филёвским» духом. Дух этот был построен на самоотдаче, на огромном желании победить. Мы проявляли самые благородные качества в этой игре.

facebook.com/filirugby

— В каком году состоялось ваше возвращение в «Фили»?

— Я всё время следил за «Фили» и болел за команду, даже когда работал в Федерации хоккея на траве. В 2014 году команда прекратила своё профессиональное существование. Вот тогда я и вернулся в клуб, чтобы как-то постараться помочь «Фили».

— Вас не отпугивала та ситуация, в которой оказалась команда?

— Нет, я как патриот своего клуба и любитель регби пришёл на общественных началах, чтобы помочь команде.

— Тогда, в 2014 году, не было никакой возможности сохранить команду?

— На тот момент не было возможности сохранить команду в её привычном виде. «Фили» полностью зависел от завода. Там начались перестановки в руководстве, изменилось направление работы, люди поменялись. Как только начала буксовать промышленность, начали меньше уделять внимание спорту. Когда мы играли в 70-е годы, то на стадионе было огромное количество людей, за команду болело всё предприятие. Завод Хруничева был градообразующим предприятием. Весь микрорайон был подчинён заводу, рабочие жили рядом. Всё работало на благо завода. Затем ситуация начала становиться всё хуже, хуже и хуже, пока всё окончательно не пропало. Только благодаря общественности в лице Ивана Лыско (генеральный директор РК «Фили». — NEWS.ru), Максима Макарова удалось возродить команду. Они привлекли меня к этой общественной работе.

— Но команда ведь не только столкнулась с финансовыми проблемами. Как мне известно, на «земли» «Фили» покушалась Федерация гандбола России. Это правда?

— Да. Мне даже пришлось писать письмо на имя президента нашей страны, в котором я просил сохранить этот стадион для потомков. Понимаете, стадион «Фили» был построен ещё в довоенный период (в 1930-е годы), здесь выросло не одно поколение регбистов. Поэтому нам было важно отстоять нашу территорию. Дмитрий Рогозин (генеральный директор госкорпорации «Роскосмос») хотел построить спортивный дворец на нашем поле, но это была абсурдная идея. У нас огромный город. В черте столицы, в Новой Москве мест более чем достаточно. При желании можно было найти место... Правда, сейчас такие истории не в новинку. Например, на стадионе московского «Торпедо» строят дома. Шесть полей закрыли и на них строят жилой комплекс. У меня сердце кровью обливается, когда я слышу такие истории.

Регбийный клуб ФИЛИ

— Письмо-то в итоге возымело действие?

— К счастью, нам удалось сохранить всё. Пришло письмо с ответом, что ничего трогать не будут. Правда, нынешний спорткомплекс «Фили» является прерогативой Роскосмоса. Они создали спортивно-патриотический клуб, который так и называется «Роскомос». Мы на названия не претендуем. Радуемся хотя бы тому, что удалось сохранить спорткомплекс.

Когда мы начинали идти вверх в те далёкие годы, у нас была маленькая комната в подвальном помещении старого здания «Фили». Сейчас мы имеем почти такую же маленькую комнатку в том же подвале. И это по прошествии 50 лет. Всё осталось на том же уровне, на котором было, и это вызывает тревогу.

— А Роскосмос не хочет вам как-то помочь?

— Вы знаете, Рогозин (председатель попечительского совета Федерации гандбола России) часто тренируется в Филях, в гандбол играет. Я недавно как раз собирался к нему подойти, но он так спешил, что мы не смогли переговорить, но, надеюсь, нам удастся когда-нибудь это сделать. У меня есть в этом большой интерес. Мне кажется, их участие в жизни нашей команды было бы полезно для всех. Настоящая государственная поддержка, которая позволила бы клубу продолжить его славные традиции.

— Что из себя представляет нынешний «Фили»? Сколько команд функционирует?

— У нас сейчас не очень много команд — всего три. Но я считаю, что мы могли бы развивать не только мальчишек, но и девчонок. В своё время в 1989 году при моём непосредственном участии было открыто женское регби в СССР. Я работал в Министерстве спорта РСФСР, занимал должность тренера по хоккею на траве и регби. Я организовал женскую команду в Барнауле, на Алтае. Впоследствии образовался коллектив и в Москве. Мы создали сборную СССР и даже приняли участие в первом кубке мира по женскому регби в Уэльсе в 1991 году. Поэтому я очень хочу сделать женскую команду в Филях. К тому же у нас есть тренер, который занимался с женскими командами. Это Сергей Лыско, двоюродный брат Ивана Лыско. В общем, все условия есть.

— Видела у вас на сайте набор в детские секции. Много ли детей у вас занимается в секциях?

— Человек 45–50. Интерес у детей есть, это хорошо. Главная наша цель — это возродить клуб. Я неоднократно встречался с председателем Высшего совета регби России Игорем Юрьевичем Артемьевым на этот счёт. Он пообещал, что федерация будет предпринимать все усилия в этом направлении. Также в эту историю активно вкладывается президент Федерации регби города Москвы. Он был на нашем праздновании и пообещал возрождение школы регби «Фили». Для меня это одна из самых важных целей на данный момент. Если будет школа, будет постоянное пополнение и обновление команды «Фили».

vk.com/filirugby

— А есть уже понимание, кто будет обеспечивать работу школы? Частное лицо или государство?

— Думаю, государство. Я стремлюсь не к частным, а к государственным началам. Если государство занимается детьми, то это надёжно, это гарантия на долгие годы вперёд. Любое частное предприятие в любой момент может пропасть.

— Кто оказывал и оказывает поддержку клубу на протяжении нескольких тяжёлых лет?

— Наши молодые ребята всё тащили на себе сами. У них не было ни государственной, ни частной поддержки. Устраивали какие-то сборы, сами же являлись активными участниками этих сборов. Более того, они до сих продолжают оплачивать свои тренировки. На родном стадионе «Фили», где мы кровь проливали на поле и становились пятикратными чемпионами СССР, сегодня мы оплачиваем аренду. С чем это связано? Поменялось руководство, люди даже не знают успехов команды и, видимо, не задаются такой целью. На празднике не было ни одного человека от спортклуба или Роскосмоса. Это очень обидно.

— Несмотря на все трудности, есть сферы деятельности, в которых команда сейчас в целом преуспевает. Например, в информационном пространстве «Фили» выглядит активнее многих топ-клубов. С чем это связано?

— У нас собралась группа энтузиастов, которая прикладывает все усилия для того, чтобы «Фили» знали. У нас именитый клуб, с огромным количеством наград. Вот они и стараются, за что им огромное спасибо.

— Понятное дело, что главная мечта «Фили» заключается в том, чтобы вернуть профессиональный статус, и разговоры об этом идут уже очень давно. Когда мечта станет реальностью?

— Чтобы иметь профессиональный статус, должна быть проведена поэтапная работа. Первый этап — создание школы. Второй — укрепление позиций клуба, чтобы «Фили» выигрывал всеми командами на первенствах Москвы и участвовал на всероссийских соревнованиях. Третий — стабильность основной команды, которая будет проявляться в том числе и в том, что в её состав будут входить не только зрелые игроки, но и молодые. На это понадобится как минимум два-три года.

— В самом начале нашего разговора вы сказали, что за 50 лет регби в России далеко не продвинулось. С чем это связано, на ваш взгляд?

— Изменения не произошли, как мне кажется, в Москве. Так по России ситуация значительно улучшилась. Это стало возможным благодаря работе председателя высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева. Сейчас 71 субъект РФ играет в регби. Он выполняет огромную работу, но в то же время по Москве есть некий спад. Вроде бы и развитие есть, много команд у нас сейчас, но нет такой структуры, которая бы стабилизировала проведение турниров и соревнований города.

Правда, есть одно событие, которое очень сильно может повлиять на развитие регби в нашей стране. Благодаря поддержке Владимира Путина Федерация регби России подала заявку на проведение Кубка мира на даты с 2027 по 2033 год. В один из этих годов нам могут дать это право. У нас есть замечательные стадионы, подготовленные к чемпионату мира по футболу, которые можно будет использовать на Кубке мира по регби. Материальная база в стране есть, инфраструктура — тоже. Почему бы не попробовать?