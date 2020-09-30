Олимпиада-2020/21: российских синхронисток закрывают на режимном объекте

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина в эксклюзивном интервью для специальной рубрики NEWS.ru «Олимпиада-2020/21» рассказала, как пережила карантин и известия о переносе Игр на следующий год, которые должны были состояться в Токио (Япония) прошедшим летом.

«До последнего дня верили, что Олимпийские игры состоятся»

— 2020 год принёс сюрпризы и не совсем положительные. Чем занимались, когда объявили о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса?

Алла Шишкина allashishkina_rusallo4ka/instagram.com

— Тренировалась каждый день дома: бегала, делала общую физическую подготовку (ОФП), пока можно было, бегала вокруг дома, а когда запретили выходить на улицу — продолжала работать дома. Плюс, я активно веду Instagram, погрузилась в его развитие, прошла разные курсы, стала делать активности, брать интервью в прямом эфире и тренировала по Zoom детей.

— Сложно давались занятия с детьми, учитывая происходящее?

— Нет, у меня профильное образование, я взрослый человек (смеётся), имею большой опыт в спорте. Несмотря на карантин, нам было легко.

— Когда узнали о переносе всех турниров?

— В марте-апреле. Второго апреля закончили тренировки и сели дома на два месяца. О переносе Олимпиады узнали раньше — в конце марта, но всё равно продолжили тренироваться.

— Было изначально понимание, что это коснётся Олимпийских игр?

— Мы до последнего дня верили, что Олимпийские игры состоятся, потому была очень противоречивая информация — кто-то говорил, что точно пройдут, кто-то заявлял о проведении соревнований без зрителей. В общем, было много того, что нас обнадёживало. Но, опять же, мы взрослые люди, и когда ты видишь, что турниры переносятся или отменяются не только в твоём виде спорта, но и вообще во всех, то, конечно, были мысли, что и Игры перенесут.

«Были девчонки, которые плакали»

— К известию подошли смиренно, или восприняли эмоционально?

— Скорее, смиренно, но лично я. У нас были девчонки, которые плакали, но в этой ситуации слезами горю не поможешь. Наш тренер чётко спросил, кто готов идти дальше и кто готов сразу сказать, что заканчивает. Разговор был серьёзный, надо было решать, что делать дальше. Я знаю, что в некоторых видах спорта уходили люди, потому что поняли, что не смогут больше ждать.

— В вашей команде никто не принял подобного решения?

— Нет, у нас все остались.

— По некоторым видам спорта коронавирус ударил заметно, но есть ощущение, что плавание пострадало сильнее всего. Согласны?

Алла Шишкина allashishkina_rusallo4ka/instagram.com

— Я думаю, что все виды спорта пострадали. Понимаете, сколько ты пропускаешь, столько потом и нужно для того, чтобы набрать форму. Мы пропустили два месяца и за это время вернулись в прежнее русло. Я вообще не сторонник того, чтобы паниковать и говорить: «Всё, мы не вернёмся к былым кондициям». У меня есть опыт — я уходила на полтора года, год вообще не занималась никаким спортом, а потом вернулась и выиграла чемпионат мира. Поэтому я знаю, что форму можно восстановить.

— Но всё-таки компенсировать бассейн, наверное, практически невозможно.

— Мы 1-го октября заезжаем на базу — будет бассейн и приступаем к новому сезону. Всё в порядке.

— Насколько сложно было работать не в привычных условиях? Может, это как-то эмоционально давило?

— Больше всего на меня эмоционально давило, что перенесли Олимпийские игры и были непонятки с соревнованиями, потому что чемпионат Европы и другие турниры находились под угрозой срыва. Это давило. А к тренировкам я отношусь проще. Когда бассейны открыли, мы сразу вернулись и возобновили тренировки. До 19 августа была полноценная работа, набрали форму.

«Нет уверенности, что Олимпиада состоится в следующем году»

— Сейчас власти Японии уверяют, что Игры точно состоятся вне зависимости от того, будут ли присутствовать зрители или нет. Это придаёт некое успокоение? И вообще какой информацией обладают сейчас спортсмены?

— Мы обладаем точно такой же информацией, как и все остальные люди. У нас нет никаких источников извне, которые могут что-то сказать. Но честно говоря, точно так же говорили, что Игры состоятся в 2020-м году, но тем не менее их перенесли. Поэтому я просто живу и надеюсь на то, что они всё-таки пройдут в 2021-м, но никакой уверенности абсолютно нет. Но и паники нет.

— Какие вас ожидают соревнования в этом году?

— Больше никаких.

— А в следующем? Есть какая-то информация?

— Должен быть чемпионат Европы, который не состоялся в этом году, в апреле этап мировой серии в Казани. Да и вообще с апреля должно всё начаться.

— В связи с переносом спортсменам вновь нужно завоёвывать доверие и проходить отбор на Игры. Не обидно?

— Нам не нужно. У нас есть Олимпийская лицензия и она сохраняется.

— С приходом осени цифры заболеваемости коронавирусом увеличились. Нет опасения снова оказаться в четырёх стенах?

— Мы окажемся в четырёх стенах на 21 день, начиная с 1-го октября. Заезжаем на базу без возможности выезда, без возможности того, чтобы кто-то к нам приехал. Нас закрывают на режимном объекте. Приедем, возьмут тест на коронавирус, на следующий день он будет готов и приступаем к тренировкам.

— Выходить за пределы территории есть возможность, или необходимо 24 часа в стуки находиться внутри?

— Нельзя, закрыты, кругом охрана. Если выйдешь, то не вернёшься обратно.