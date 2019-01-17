Россияне ищут поводы для гордости в прошлом

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Настоящее вызывает чувство стыда

Основными поводами для гордости у жителей России являются победа в Великой Отечественной войне, успехи в освоении космоса и произведения русской литературы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Проанализировав полученные данным, социологи обратили внимание, что величие России у большинства опрошенных ассоциируется с историческими событиями.

«Представление жителей России о „нас“ как об общности, народе по-прежнему преимущественно обращено в прошлое», — говорится в заявлении «Левада-центра».

И это похоже на правду. Великая Отечественная война завершилась десятилетия назад. Успехи в освоении космоса — тоже кажутся делами дней минувших. Пока вселенную бороздят корабли западных и азиатских коллег, Роскосмосу то и дело приходится оправдываться за очередной упавший спутник.

А что же литература? Самыми популярными писателями среди иностранцев остаются Александр Пушкин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский. Нобелевская премия по литературе не доставалась россиянам с 1958 года (тогда её завоевал Борис Пастернак, правда, отказался от награды по политическим причинам). Имена наиболее впечатляющих современных авторов затруднятся назвать даже наши соотечественники, не то, что зарубежные читатели.

Можно было бы гордиться музыкальными достижениями — как-никак, в 2008 году российский певец Дмитрий Билан победил на Евровидении. Однако, по-видимому, успехи отечественной попсы не вдохновляют россиян. Единственным событием современности, которое вызывает гордость у населения страны, является присоединение Крыма.

Между тем специалисты «Левада-центра» обратили внимание, что отношение россиян к настоящему резко констатирует с их гордостью прошлыми успехами. Настоящее вызывает чувство стыда: в первую очередь, наших соотечественников огорчает бедность и неустроенность, грубость нравов, отставание от развитых стран. Не случайно, как сообщалось ранее, россияне ностальгируют о временах Советского союза.

Нашли чем гордится

Результаты опроса вовсе не означают, что россиянам нечем гордится, высказал мнение в комментарии News.ru политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, дело в том, что вышеназванные события очень сильно повлияли на жизнь страны и потому вытесняют всё остальное.

«Они вошли в культурный код российского общества. Остальные события носят менее значимый характер», — сказал эксперт.

С ним не согласен старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Он считает, что такой выбор россиян связан со следствием работы правительства последних лет.

«До 2009 года были успехи — существенный рост доходов населения, но с 2009 года — сперва стагнация, а начиная с 2014 года — непрерывный спад. То есть уже 10 лет ничего хорошего предложить россиянам правительство не может, поэтому приходится прибегать к различным приёмам», — сказал Жаворонков.

По его словам, имеет место быть негативная эклектика — у нас, может, и есть какие-то проблемы, но в Америке ещё хуже. Второй способ — апелляция к событиям, в основном выигранным войнам, которые не имеют отношения к нынешним властям.

Во все времена своя специфика

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов пояснил News.ru, что отношение к постсоветской России довольно специфическое — были определённые достижения, но был и целый ряд проблем, а иногда и провальные моменты.

«И российская государственность до сих пор в плане развития госинститутов и с точки зрения эффективности так или иначе отстаёт от Советского Союза при всех его минусах и недостатках. Поэтому отношение к постсоветскому периоду всё ещё настороженное», — заявил Шатилов.

Он подчеркнул, что из знаменательных событий постсоветской эпохи можно выделить реинтеграцию Крыма. «Но мы видим, что этот эффект проходит и уступает место социально-экономическим проблемам. Я думаю, в 2014 году Крым бы назвали одной из крупных побед РФ, но сейчас эффект реинтеграции был подпорчен социально-экономическим кризисом и реформами вроде пенсионной», — отметил он.

Поэтому, считает эксперт, граждане и обращаются в прошлое. И здесь имело глобальное значение и победа в Великой Отечественной, которая предопределила поражение Германии во Второй мировой войне. Безусловно к масштабным достижениям можно отнести и первый полёт человека в космос. Это то, что определяло лицо, прежде всего, Советского Союза и за неимением сопоставимых побед определяет лицо современной России. Поэтому, говорит Шатилов, нет ничего удивительного в том, что россияне называют именно эти достижения в качестве принципиальных и эпохальных.

В свою очередь руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов склонен считать, что воссоединение России с Крымом оказалось на сегодняшний день не слишком сильным источником гордости для россиян.

«Мы его присоединили. С другой стороны, экономических побед у нас давно не было, а это важно, потому что именно они вызывают гордость и удовлетворённость в обществе, подобном нашему. Но есть ещё более важная вещь — люди хоть чем-то гордятся, и это переломный момент», — сообщил Колташов.

Если вспомнить девяностые, то это время отчаяния и упадка, в нулевых — материальные потребности волновали граждан куда больше общественных достижений. Поэтому и победа над фашистской Германией, и освоение космоса — это дело общественное и общенациональное.

«Если бы у нас какая-то фирма осваивала космос, то никто бы этим не гордился. Это был крупный проект, который морально вовлекал всё общество и многие люди работали над этим. То, что люди гордятся именно общественным делом и способны воспринять его как предмет национальной гордости, является положительным изменением в нашем обществе», — считает эксперт.

Общество возвращает себе гордость, в начале века у россиян было много индивидуализма и очень мало гордости. А национального духа как явления не существовало. Была глубокая депрессия и никакого позитива. Люди, порой, не воспринимали себя как нацию, которая способна совершать великие дела. А когда люди вспоминают победу над фашизмом, утверждает Колташов, и освоение космоса как национальную гордость, они пытаются доказать в том числе и себе, что нынешнее поколение тоже способно на какие-то великие достижения и дела.