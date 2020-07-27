Российское командование в Сирии пытается взять под свой контроль сирийскую сторону Голанских высот, чтобы избежать военного присутствия Ирана вблизи израильских границ. Это отмечает известный политический обозреватель Эхуд Яари, который обратил внимание на активность местных военизированных формирований под названием «Армия Хурана». Сейчас, именно на них, по мнению эксперта, делает ставку российская сторона, пытающаяся предотвратить израильско-иранскую конфронтацию. Однако эти соединения могут оказаться ненадёжной опорой для Москвы.
Материал Яари
Очевидно, формирование, которое имеет в виду Яари (почему-то он называет его шиитским, хотя при всём многообразии мелких групп, действовавших в том районе, например, «Фурсан аль-Джавлан», о таком неизвестно), — это отряды из бывших повстанцев, которые сплачиваются вокруг 8-ой бригады 5-го корпуса, которой командует Ахмед Аль-Ауд. Название происходит от равнины Хуран, которая находится на юге Арабской Республики — у подножья оккупированных Голанских высот. В течение всего вооружённого конфликта в Сирии эта местность регулярно меняла своих хозяев — от местных адептов «Хезболлы» и САА до радикальных элементов, близких к «Исламскому государству» (запрещено в РФ). Последние джихадисты были вытеснены оттуда несколько месяцев назад.
Сейчас свои порядки в этом районе пытается установить «Хезболла», стремящаяся закрепиться на горной границе с Ливаном и всей примыкающей к израильской границе территории. У «партии Аллаха» есть в Хуране штаб. Опираясь на него, она активно наводняет своими группами местные населённые пункты. Это не очень нравится местному ополчению.
Сейчас «Армия Хурана», по оценкам Яари, с российского благословения вытесняет из местных районов «Хезболлу», а также уничтожает некоторые объекты САА. Тем временем российская военная полиция, как сообщается, наводит мосты между друзами и их соседями-мусульманами, и для Израиля, как
Аль-Ауд имеет
Конечно, возможный уход «Хезболлы» с Голан не может не радовать Израиль, однако сама история аль-Ауда заставляет сомневаться в устойчивости российских интересов в этом районе и в том, что контроль над сирийской частью Голан будет находиться в надёжных руках.
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