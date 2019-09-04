https://static.news.ru/photo/998f7a9e-cf4e-11e9-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Хасан Роухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна 6 сентября начнёт третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

По его словам, ядерная деятельность государства на третьем этапе будет носить мирный характер.

Кроме того, Иран даёт сторонам этой сделки ещё два месяца на её реализацию, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп не принял условия Ирана по возобновлению переговоров между двумя странами. Иранские власти поставили условием возобновления переговоров с Америкой возвращение Вашингтона в «ядерную сделку». Глава Белого дома расценил это как призыв к снятию санкций.