Афганские мигранты утонули в Иране

https://static.news.ru/photo/baeafeda-8d9d-11ea-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/dpa

Власти Ирана проверят обстоятельства гибели мигрантов на территории Ирана в реке Теджен.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу, 2 мая, группа мигрантов утонула при попытке нелегально попасть в Иран. По данным неназванных источников, иранские пограничники избили их и заставили прыгнуть в реку, в которой они и погибли. Иранская сторона не отрицает факт смерти мигрантов, но утверждает, что пограничники не превышали своих полномочий и граждане другого государства погибли на территории Афганистана, передаёт BBC.

Река Теджен разделяет Иран и Афганистан.

Как писал NEWS.ru ранее, тела 17 мигрантов доставили в Узбекистан из России сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ) среднеазиатской республики.