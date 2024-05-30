«Ты отравила мою маму»: мужчина зарезал женщину в подмосковном храме Мужчина в Сергиевом Посаде убил в храме женщину 13 ударами ножа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 30 мая в подмосковном Сергиевом Посаде мужчина в храме убил работницу ножом, сообщает прокуратура региона. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, сегодня утром мужчина зашел в трапезную храма и нанес работнице, которая находилась в помещении кухни, множественные ножевые ранения. Потерпевшая 1968 г.р. скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи, — сообщили в прокуратуре.

РЕН ТВ сообщает, что всего на теле убитой насчитывается 13 ранений. При нападении на сотрудницу храма 50-летний мужчина обвинил ее в отравлении матери.

Ты отравила мою маму, — кричал мужчина.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая в Хорошевском районе Москвы тренер из Владивостока зарезал нового ухажера своей бывшей девушки. Также он нанес несколько ударов ножом самой девушке, а позже попытался взять в заложники кассира магазина. Полицейские открыли по злоумышленнику огонь и задержали его. Сейчас зачинщик поножовщины доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Адвокат Вадим Багатурия предположил, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.