Спасатели нашли тела жильцов квартиры, погибших при пожаре в Москве Два человека погибли при пожаре в квартире на Нагорной улице в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщил ТАСС. Инцидент произошел в квартире на Нагорной улице, 24, корпус 9.

Огонь охватил площадь примерно 15 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте продолжают работать экстренные службы и полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в подмосковном Наро-Фоминске в частном доме. Как рассказали в пресс-службе местного управления СК России, погибло три человека, включая ребенка. Инцидент случился в ночь на 4 апреля. Потушив огонь, пожарные обнаружили на месте происшествия тела 11-летней девочки, а также ее бабушки и дедушки. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Также сообщалось, что ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном поселке городского типа Нахабино. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сгорели несколько торговых павильонов. Посетители успели эвакуироваться до того, как огонь начал активно распространяться. По словам авторов, поджигателя завербовали неизвестные лица.