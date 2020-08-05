Соперник бойца UFC Магомедшарипова сломал ногу

https://static.news.ru/photo/87c45df2-d704-11ea-a8ef-fa163e074e61_660.jpg Яир Родригес Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соперник российского бойца UFC Забита Магомедшарипова мексиканец Яир Родригес получил травму, а их бой, который должен был возглавить турнир UFC 29 августа, отменён.

У него сильное растяжение лодыжки и перелом, поэтому он выбыл, — приводит слова президента UFC Дэйны Уайта ESPN.

Этот ожидаемый многими фанатами поединок срывается уже не в первый раз. В 2018 году он также не состоялся из-за травмы Родригеса. В настоящий момент UFC ищет нового соперника для Магомедшарипова.

Как писал NEWS.ru, бывший директор по маркетингу российского офиса UFC Александр Шарвадзе объяснил, за счёт чего Пётр Ян может обойти в популярности другого российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.