Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания по выгулу собаки

Житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки.
Как
Он напал на них, нанеся телесные повреждения, — подчеркнул источник агентства.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентке с коронавирусом. Он повалил врача на пол, порвал его халат и защитную маску. В результате медика госпитализировали с порезом руки. Пострадавший обратился в полицию, нападавшему грозит уголовное наказание.
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