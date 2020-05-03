Житель Подмосковья напал на полицейских из-за замечания по выгулу собаки

https://static.news.ru/photo/a35781b0-8d22-11ea-be35-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки.

Как передаёт ТАСС, замечание сотрудников правоохранительных органов вызвало у мужчины агрессию.

Он напал на них, нанеся телесные повреждения, — подчеркнул источник агентства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентке с коронавирусом. Он повалил врача на пол, порвал его халат и защитную маску. В результате медика госпитализировали с порезом руки. Пострадавший обратился в полицию, нападавшему грозит уголовное наказание.