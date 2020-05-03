В Петербурге мужчина напал на врача, оказывавшего помощь больной COVID-19

В Санкт-Петербурге мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентке с коронавирусом.
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При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В результате медика госпитализировали с порезом руки. Пострадавший обратился в полицию, нападавшему грозит уголовное наказание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что москвич напал на работников скорой помощи, прибывших на вызов к его больной дочери. Отца ребёнка возмутили их защитные спецкостюмы.
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