В Петербурге мужчина напал на врача, оказывавшего помощь больной COVID-19

https://static.news.ru/photo/637ff302-8d1c-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медицинскую помощь пациентке с коронавирусом.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По его данным, нападавший повалил врача на пол, порвал его халат и защитную маску.

При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В результате медика госпитализировали с порезом руки. Пострадавший обратился в полицию, нападавшему грозит уголовное наказание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что москвич напал на работников скорой помощи, прибывших на вызов к его больной дочери. Отца ребёнка возмутили их защитные спецкостюмы.