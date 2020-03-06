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Москвич напал на работников скорой помощи, прибывших на вызов к его больной дочери. Отца ребёнка возмутили их защитные спецкостюмы.

Инцидент произошёл в Люблино. Отмечается, что у 26-летнего фельдшера сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга. Следственный комитет начал проверку происшествия.

Мужчина ударил врача скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову к ребенку, — говорится в сообщении управления СК по столице.

Как сообщил «Интерфакс», бригада скорой действовала согласно предписаниям в связи с распространением коронавируса. Это и вывело из себя отца ребёнка.

Как писал News.ru, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о необходимости защитить врачей. Он отметил, что на сегодняшний день врачебное общество абсолютно беззащитно.Заявления Рошаля связаны с недавним нападением на врача детской областной больницы в городе Пскове. Инцидент случился из-за того, что у мужчины скончалась от лейкоза маленькая дочь. Он нанёс ножевое ранение врачу, который лечил ребёнка.