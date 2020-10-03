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Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии

04:32, 04 октября 2020 59
Фото: Anton Kuzyakin/Global Look Press

Частный вертолёт Ми-2 жёстко приземлился в 55 километрах от города Среднекалымска.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились шесть человек. Погибших нет, состояние пассажиров и экипажа неизвестно. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на территории порта Бронка в Ломоносове Ленинградской области. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

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