Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии

Частный вертолёт Ми-2 жёстко приземлился в 55 километрах от города Среднекалымска.
Уточняется, что на борту воздушного судна находились шесть человек. Погибших нет, состояние пассажиров и экипажа неизвестно. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии»,
Как писал NEWS.ru ранее, легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на территории порта Бронка в Ломоносове Ленинградской области. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
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