В Сочи медведи разорвали зашедшего в вольер мальчика

https://static.news.ru/photo/1940e1f8-d6fe-11ea-8363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сочинском посёлке Дагомыс два медведя загрызли 11-летнего ребёнка, который подошёл к их клеткам через незапертую калитку ограждения. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в совместном релизе СУ СК РФ по Кубани и краевая прокуратура.

Звери нанесли мальчику множество ран, и к тому моменту, как приехали врачи, ребёнок был уже мёртв. Трагедия произошла во вторник вечером на Армавирской улице.

Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нём был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя. 11-летний ребёнок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошёл к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, — сказано в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». После этого в прокуратуре уточнили, что один из медведей, вероятно, затащил малыша в клетку. Сейчас следователи выясняют также, правомерным ли было содержание зверей и были ли соблюдены все условия безопасности. Прокуратура также проводит проверку.

Как писал NEWS.ru, в Тольятти стая собак напала на гуляющих на площадке детей. Одного ребёнка животные повалили на землю и протащили несколько метров.