В Шереметьево заминировали все самолёты на стоянке

В аэропорту Шереметьево экстренные службы проверяют анонимное сообщение о минировании самолётов. По словам неизвестных, взрывные устройства заложены во все воздушные судна, стоящие на стоянках и перроне.
Угроза взрыва также поступила в адрес самолёта, вылетевшего из Москвы в Самару. В настоящее время он находится в воздухе,
Похожие сообщения приходили в экстренные службы накануне. Как писал NEWS.ru, 11 апреля поступили предупреждения о якобы имеющихся взрывных устройствах на шести авиалайнерах, следующих в Москву и из Москвы.
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