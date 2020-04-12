В Шереметьево заминировали все самолёты на стоянке

https://static.news.ru/photo/a09812fe-7cd9-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg

В аэропорту Шереметьево экстренные службы проверяют анонимное сообщение о минировании самолётов. По словам неизвестных, взрывные устройства заложены во все воздушные судна, стоящие на стоянках и перроне.

Угроза взрыва также поступила в адрес самолёта, вылетевшего из Москвы в Самару. В настоящее время он находится в воздухе, сообщает РИА Новости.

Похожие сообщения приходили в экстренные службы накануне. Как писал NEWS.ru, 11 апреля поступили предупреждения о якобы имеющихся взрывных устройствах на шести авиалайнерах, следующих в Москву и из Москвы.