В Подмосковье двухлетний ребёнок сбежал от родителей из-за побоев

https://static.news.ru/photo/50d2f01c-c9c4-11ea-8717-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Московской области мальчик в возрасте двух лет сумел сбежать от жестокой матери и её сожителя. На протяжении полумесяца мужчина зверски избивал ребёнка.

Известно, что мальчика обнаружили на въезде в посёлок при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе 18 июля, около 18:00. Так, малыш с синяками по всему телу подошёл к охране и не мог назвать ни своего имени, ни места жительства.

По словам старосты посёлка, три дня назад, 16 июля, один из местных домовладельцев приютил у себя молодую семью. Мать ребёнка, 29-летняя женщина, устроилась на работу в магазин. Её сожитель, 22-летний уроженец Саратовской области, ушёл по своим делам, оставив двухлетнего ребёнка одного. Воспользовавшись случаем, малыш сбежал, уточняет «МК».

Прибывшие на место полицейские доставили ребёнка в травматологическое отделение — у мальчика диагностированы сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, а также ушибы и ссадины.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, с 1 по 18 июля 2020 года сожитель матери ребёнка периодически избивал малолетнего пасынка. В частности, было установлено, что он бил несовершеннолетнего руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. В ходе допроса мужчина признался, что наносил телесные повреждения из-за неприязненного отношения к мальчику. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье «Истязание». Мать ребёнка могут призвать к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее NEWS.ru писал, что в Брянске изнасиловали 13-летнего подростка. Инцидент произошёл 16 июля в Советском районе города.

Обращение в полицию поступило от родителей мальчика. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Идёт проверка. Правоохранители ищут возможных очевидцев насилия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.