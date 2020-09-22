В Москве в одном из ТЦ мужчину ударили топором по голове

https://static.news.ru/photo/1451e6c6-fcf9-11ea-a301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из московских торговых центров мужчина в результате потасовки ударил своего оппонента топором по голове.

Соответствующую информацию представил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, инцидент произошёл вечером 21 сентября на улице Горчакова напротив дома 12, пострадавший был доставлен в реанимацию.

Согласно данным столичного ГУ МВД РФ, у пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости и рубленая рана теменной области. В ведомстве также проинформировали, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2. ст. 111 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело против 37-летнего местного жителя. Он натравил собаку на сожителя бывшей жены и убил его топором, передаёт следственное управление СК по Татарстану.