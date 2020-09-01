В Белоруссии мужчина сорвал линейку криками «Всем на колени!»

https://static.news.ru/photo/7a6ae772-ec5b-11ea-8468-fa163e074e61_660.jpg Володар Цурпанов Фото: Володар Цурпанов/facebook.com

В одной из школ на территории Могилёва 1 сентября активист Володар Цурпанов сорвал праздничную торжественную линейку. Он устроил провокацию, оскорблял педагогический состав и не только. Об этом сообщили представители белорусского МВД.

Отмечается, что инцидент произошёл во дворе средней школы № 43. Во время торжественного мероприятия Цупранов вышел из группы родителей и направился к центру площадки. Активист начал оскорблять учителей и почётных гостей школы. Кроме того, он постоянно выкрикивал «Всем на колени!» и «Я с вами разберусь!». Его поведение было нервным и агрессивным, Цурпанов никак не реагировал ни на замечания, ни на испуганных детей.

Милиция задержала активиста. В настоящее время его доставили для разбирательства в Октябрьский РОВД Могилёва. Действиям Цурпанова будет дана правовая оценка.

Активист не являлся участником праздничной линейки, поскольку не был приглашен на нее в качестве гостя либо родителя. Кроме того, он ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Как ранее писал NEWS.ru, в Одессе состоялся«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ. При этом во время мероприятия произошла потасовка между националистами и участвовавшими активистами.