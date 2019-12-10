https://static.news.ru/photo/c6c599d0-edf8-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стали известны новые подробности жестокого убийства 20-летней студентки РУДН в Москве. Как рассказала соседка погибшей Анны Надежда, в ночь убийства в квартире девушки всю ночь играла музыка, а также были слышны крики и ругань.

По всей видимости, Анна ругалась с молодым человеком, с которым незадолго до трагедии стала жить вместе. По словам женщины, мужчина бил кулаками в стены и разговаривал на повышенных тонах. Сама девушка громко плакала, однако около пяти утра крики и плач стихли. После этого соседка слышала, как кто-то ходит по квартире.

В свою очередь дедушка погибшей рассказал телеканалу « 360 », что сожитель девушки уже ранее встречался с ней. После того как он украл её мобильный телефон, она написала заявление в полицию, и его посадили. Отсидев, он вновь предложил Анне встречаться и получил её согласие. О том, что молодые люди живут вместе, Николай Егорович узнал за неделю до трагедии.

Неделю назад она мне позвонила и сказала: «У меня Костя уже две недели живёт», — поделился он.

Труп 20-летней студентки РУДН был обнаружен 10 декабря на юго-западе Москвы на улице Академика Виноградова. Тело было найдено на балконе её собственной квартиры завёрнутым в одеяло. Главный подозреваемый в убийстве девушки — её 23-летний сожитель, уроженец Чувашии. В настоящий момент он ударился в бега, писал NEWS.ru.