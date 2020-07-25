Подозреваемую в убийстве доцента ВГИКа отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/c91b911e-cdd9-11ea-a587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест 69-летнюю женщину, которую подозревают в жестоком убийстве 90-летнего доцента ВГИКа Иды Шур.

При избрании меры пресечения суд учёл состояние здоровья подозреваемой и её возраст. Женщина страдает диабетом, гипертонией и онкологией. Недавно она переболела коронавирусной инфекцией. Женщина будет находиться под домашним арестом до 19 сентября, сообщает телеканал «360».

По данным «МК», речь идёт о Лилии Войтюховской. Она отрицает свою вину.

Напрасно вы дезинформации доверились. Сенсаций никаких не ждите. Не теряйте времени, — заявила подозреваемая журналистам, сообщает РЕН ТВ.

Тело Иды Шур с колото-резаными ранениями было найдено в собственной квартире 20 июля 2020 года. Погибшая могла сама открыть дверь преступнику.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали подозреваемую в убийстве, поскольку она привлекла их своим странным поведением. Женщина использовала парик и меняла одежду, чтобы изменить свою внешность. Соседи убитой опознали в ней соцработницу, которая помогла доценту ВГИКа в 2016 году.

Ида Шур была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, где преподавала с 1958 года. Она окончила консерваторию им. П. И. Чайковского, являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.