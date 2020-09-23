Отец Марцинкевича заявил об уверенности в убийстве сына

https://static.news.ru/photo/f33f08f2-fd8d-11ea-bff6-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака) Сергей Марцинкевич уверен, что его сына убили.

Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела об убийстве. А дальше как пойдёт, — отметил Сергей Марцинкевич в беседе с Telegram-каналом Mash.

В свою очередь адвокат Иван Сидоров сообщил о проведении доследственной проверки, однако ему отказались предоставлять материалы, в том числе протокол осмотра места происшествия.

Сергей Марцинкевич приехал за телом сына в Челябинск, однако похороны пройдут в Москве.

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Этому свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Марцинкевича тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

Ранее NEWS.ru писал, что видеонаблюдение в камере челябинского СИЗО, где нашли тело Марцинкевича, не работало в день его гибели. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик.