Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе недалеко от Мельбурна на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Жертвами случившегося стали четыре человека.

Причины трагедии выясняют правоохранители. Имена погибших не сообщаются, отмечает The Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте Аверон на юге Франции разбился небольшой туристический самолёт. При крушении воздушного судна погибли четыре человека.

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