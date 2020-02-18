Два легкомоторных самолёта столкнулись в небе недалеко от Мельбурна на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Жертвами случившегося стали четыре человека.
Причины трагедии выясняют правоохранители. Имена погибших не сообщаются,
BREAKING Four dead as two planes crash to ground after colliding mid-air— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_)
https://t.co/ZNqfPyCBPy pic.twitter.com/KkxgLvGmbw February 19, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что в департаменте Аверон на юге Франции разбился небольшой туристический самолёт. При крушении воздушного судна погибли четыре человека.
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