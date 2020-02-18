Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Полицейские задержали за взятку главу рабочего посёлка Ванино в Хабаровском крае Александра Орлова. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник сотрудников СМИ не уточнил сумму взятки, за получение которой был задержан Орлов. Официальная информация от МВД по делу главы посёлка Ванино в настоящее время отсутствует. Также ситуацию в разговоре...