Издание IGN поделилось двумя геймплейными роликами Black Mesa, демонстрирующими обновлённый Зен (Xen).

Первое видео посвящено пребыванию главного героя Гордона Фримена в новый мир, второе — исследованию локаций. По словам разработчиков, они продолжают работать над Зеном, параллельно добавляя улучшения в основную игру.

Авторы планировали добавить инопланетный мир во второй половине 2019 года, но его релиз пришлось отложить — студия всё ещё занимается полировкой. Примерное прохождение Xen займёт около шести часов (больше для тех, кто любит исследовать уровни).

