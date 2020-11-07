Врач: ношение масок снижает риск тяжёлой формы коронавируса у пациентов

https://static.news.ru/photo/bd326b3e-20e0-11eb-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболевание, вызываемое новым коронавирусом, протекает в более лёгкой форме у пациентов, которые заразились, находясь при этом в маске. Об этом заявил специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано.

По словам эксперта, в ходе исследования удалось сравнить уровень передачи вируса и необходимость госпитализации. Например, был проведён анализ в ходе вспышки в доме, где проживали монахини, где заразился 21 из 25 человек. Несмотря на то что примерно половина сожителей была старше 65 лет, никому из них не потребовалась госпитализация. Специалист связал это обстоятельство с мерами социального дистанцирования и ношением масок.

Другая вспышка COVID-19 произошла после встречи группы из 10 человек, которые провели вместе три часа в закрытом помещении без масок и соблюдения дистанции. В результате все они заразились, а четверым потребовалась госпитализация.

Воздействие низких доз коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьёзными, — цитирует ТАСС Сориано.

По его мнению, ношение масок способствует снижению риска инфицирования, а если оно всё-таки произошло, это будут менее тяжёлые формы болезни, поскольку концентрация вируса была ниже.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что ношение перчаток является безвредным и проверенным способом защиты от передачи коронавируса, в то время как чрезмерное использование антисептиков может повредить микрофлору кожи. Он не согласился с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток. Онищенко добавил, что людям нужно прививать привычку пользоваться перчатками.

По данным на утро 7 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 20 396 россиян. Суточный прирост совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 20 582 случая заболевания. 6 ноября, напомним, в России количество заболевших за 24 часа впервые превысило отметку в 20 тысяч человек. Также, по обновлённой информации, за сутки от COVID-19 вылечилось 16 803 жителя России. Сообщается о 364 летальных исходах, писал NEWS.ru.