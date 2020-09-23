Разработчик «Арепливира» запретил назначать препарат детям

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Производитель российского препарата «Арепливир» для лечения COVID-19 ГК «Промомед» запретила врачам выписывать препарат для лечения детей.

Национальный медицинский менеджер компании Кира Заславская пояснила, что этот запрет связан с тем, что исследование препарата на детях не проводилось, поэтому нельзя быть уверенным в его безопасности для несовершеннолетних. По её словам, клинические испытания с участием детей проводить неэтично, это запрещено Хельсинской декларацией, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что применение российского препарата «Арепливир» для лечения COVID-19 помогает улучшить состояние вплоть до полного выздоровления у 90% пациентов. Приём препарата позволяет избавиться от лихорадки на третий день, добиться насыщения крови кислородом на пятый день, а также в целом достичь выраженного улучшения состояния лёгких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов и снижения воспалительных процессов в организме.

Как писал NEWS.ru, российский препарат от коронавируса «Арепливир» производства компании «Промомед» будет стоить в аптеках больше МРОТ — от 12 320 рублей. Председатель совета директоров разработавшей препарат от коронавируса «Арепливир» фармкомпании «Промомед» Пётр Белый объяснил высокую стоимость медикамента тем, что оно «спасает жизни». Он отметил, что государство не тратило деньги на разработку и исследования препарата. При этом ни одному пациенту, принимающему лекарство, не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких,