Невролог дал советы по борьбе с осенней хандрой

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Главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов заявил, что для борьбы с осенней хандрой человеку следует формировать в организме резерв стрессоустойчивости.

В беседе с РИА Новости специалист рассказал , что первое и самое важное в деле формирования защиты от стресса — это правильное чередование режимов работы и отдыха. Также нельзя забывать о физической активности, отметил Богданов.

Преимущественно это динамические варианты, так называемые кардиотренировки, о которых многие слышали. Проще говоря, то, что тренирует сердечно-сосудистую систему и прорабатывает мышцы — циклическая активность. Сейчас оптимальный вариант — это скандинавская ходьба с палками, — указал невролог.

В условиях ограниченного пространства дать необходимый объём нагрузок могут занятия на велотренажёрах. Можно побегать в парке, желательно по мягкому грунту.

После физической активности нам нужно адекватное питание. Сейчас сезон ещё позволяет употреблять овощи и фрукты с запасами витаминов, чтобы подготовиться к зиме, — сказал Богданов.

Невролог посоветовал почаще бывать на солнце, так как пребывание под солнечными лучами само по себе имеет выраженный антидепрессивный эффект. Богаднов предупредил, что любой длительный стресс негативно влияет на психоэмоциональную устойчивость и иммунитет. Таким образом, осенняя хандра может вылиться в заболевания эндокринной и иммунной систем или гипертрофию надпочечников.

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