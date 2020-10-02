Исследование: мужчины более подвержены осложнениям при COVID

https://static.news.ru/photo/2b42c3e0-04bb-11eb-a305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные изучили, как протекает коронавирус в организмах разных людей, чтобы точнее определить группы риска.

В результате совместного исследования компании «Система-Биотех» и НИИ скорой помощи им. Склифосовского стало известно, что течение болезни и возможные осложнения связаны с генотипом каждого отдельно взятого человека.

Так учёные отметили, что мужчины в большей степени попадают в зону риска тяжёлого развития болезни, чем женщины, в связи с генетическими особенностями, сообщает телеканал «360».

Директор по науке компании «Система-Биотех» Наталья Позднякова пояснила, что женщины — носители двух X-хромосом, и в случае дефектов в одной из них вторая может компенсировать этот недостаток.

А у мужчин, у которых одна Х и одна Y-хромосома, изменения в Х-хромосоме, спровоцированные коронавирусом, компенсировать нечем, потому что дубликата гена просто нет, — добавила она.

В то же время она напомнила, что это не даёт женщинам весомого преимущества перед мужчинами в борьбе с COVID-19, а ход болезни всегда будет обусловлен конкретными предрасположенностями каждого организма.

Отмечается, что учёные разрабатывают тест, который позволит прогнозировать развитие коронавирусной инфекции в случае заражения на основе генного анализа. Они рассчитываю закончить испытания и зарегистрировать его к концу года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытания на добровольцах второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнутся в ноябре-декабре 2020 года.