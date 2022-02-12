Интерферон при коронавирусе. Как правильно применять? Мнение эксперта

В последнее время в России и за рубежом много говорится о лекарственных средствах на основе интерферонов в контексте пандемии COVID-19. Эти препараты входят в текущие рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. С чем связан такой интерес к интерферонам? Отвечает врач аллерголог-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Олег Калюжин.

— Олег Витальевич, поясните вкратце, что такое интерферон?

— Интерфероны — это противовирусные белки, которые являются важнейшей линией природной защиты от вирусов. При достаточной выработке этих белков в нашем организме они способны предотвратить или как минимум снизить тяжесть респираторных инфекций, к которым относятся и грипп, и COVID-19, и обычные ОРВИ. Отсюда понятен практический интерес экспертов и врачей к лекарствам, включающим в себя интерфероны: такие препараты воспроизводят природные механизмы противовирусного иммунитета, блокируя жизненный цикл практически любых вирусов.

— От чего вообще зависит эффективность нашего иммунитета?

— От генетических особенностей, внешних факторов (стрессы, экология, курение и т. д.), наличия хронических заболеваний, а также возраста. В совокупности эти факторы определяют, насколько адекватно иммунная система борется с возбудителями инфекций, в том числе как наши клетки вырабатывают интерфероны при вторжении вирусов. У людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, беременных, а также у детей и пожилых интерфероны вырабатываются в недостаточном количестве. Такие люди входят в группы риска по восприимчивости и тяжести течения респираторных инфекций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Болезнь у них может протекать тяжелее и чаще заканчиваться осложнениями, например пневмонией или синуситом. Проблема усугубляется тем, что вне зависимости от упомянутых факторов (возраста, хронических заболеваний и пр.) многие вирусы, вторгающиеся в дыхательные пути, сами по себе подавляют иммунную систему, в частности снижают продукцию и нормальную работу интерферонов. Такими свойствами, кстати, обладает и новый коронавирус.

Сейчас мы наблюдаем изобилие вирусных инфекций: и «дельта», и «омикрон», а также временно забытые грипп и ОРВИ, вернувшиеся к нам после окончания локдаунов. Как помочь организму справиться с вирусной инфекцией?

Доказано, что количество вирусов в организме больных (так называемая вирусная нагрузка) напрямую определяет тяжесть и длительность заболевания, а также вероятность и степень поражения нижних дыхательных путей и потребность в интенсивной терапии. Это касается не только гриппа и COVID-19, но и других сезонных вирусных инфекций. Поэтому при этих заболеваниях так важна своевременная противовирусная терапия. Среди противовирусных средств особое место в лечении инфекций дыхательных путей занимают препараты на основе природной противовирусной молекулы — интерферона-альфа. Больным с тяжёлым и среднетяжёлым течением ОРВИ будет полезным применение таких препаратов ректально — в виде свечей.

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— Почему именно такой способ?

— Ректальные свечи — это надёжная лекарственная форма, доставляющая интерферон-альфа во внутреннюю среду нашего организма, в том числе в дыхательные пути (бронхи и лёгкие). Иначе говоря, свечи обеспечивают лечебное действие интерферона на организм в целом. Ректально введённый интерферон-альфа достаточно быстро и хорошо всасывается через густую сеть кровеносных и лимфатических сосудов прямой кишки, не нагружая желудок и минуя печень, что, кстати, очень важно для людей, принимающих много лекарств в таблетках.

А для лечения нетяжёлых форм инфекций верхних дыхательных путей и для экстренной профилактики будет эффективен интерферон в назальных формах. В частности, гель или мазь с интерфероном-альфа и антиоксидантами при местном применении будет блокировать вирусы во входных воротах инфекции — в носу и глотке. При этом гелевые/мазевые формы обеспечивают стойкое защитное действие интерферона-альфа в верхних дыхательных путях.

— Подтверждена ли научно эффективность интерферона?

— Применение интерферона в форме ректальных свечей, геля и мази входит в стандарты лечения гриппа и других ОРВИ и во Временные методические рекомендации по лечению и профилактике COVID-19 Минздрава России.

Недавно в научных журналах были опубликованы положительные результаты нескольких отечественных клинических испытаний интерферона-альфа c антиоксидантами («Виферон») при COVID-19 и у детей, и у взрослых. Вкратце их можно описать так: сочетанное применение интерферона в двух формах — геля и ректальных свечей — существенно (как говорят учёные — «статистически значимо») ускоряло исчезновение коронавируса из организма и снижало выраженность и длительность основных симптомов новой коронавирусной инфекции: кашля, одышки, слабости, потери обоняния и пр.