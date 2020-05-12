Disco Elysium получит русскоязычную локализацию

Ролевая игра Disco Elysium официально будет переведена на русский язык. Главным редактором локализации стала бывший нарративный дизайнер Ice-Pick Lodge Александра Альфина Голубева, которая ранее переводила книги на игровую тематику.
По словам Голубевой, студия ZA/UM подобрала команду самостоятельно среди поклонников и не обращалась в специализированные агентства.
До официального сотрудничества над локализацией работали энтузиасты под руководством Вольги Капитоновой. Сейчас к команде переводчиков присоединилась Альфина, чья задача — «в этот процесс вломиться и требовать всё переписать, чтобы результат был вот реально прям крутым»,
Дата выхода локализации остаётся неизвестным.
Помимо русской локализации, разработчики Disco Elysium также оптимизировали игру, чтобы она работала на слабых ПК.
В конце декабря NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы — 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.
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