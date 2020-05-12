Disco Elysium получит русскоязычную локализацию

https://static.news.ru/photo/3649d674-942d-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disco Elysium

Ролевая игра Disco Elysium официально будет переведена на русский язык. Главным редактором локализации стала бывший нарративный дизайнер Ice-Pick Lodge Александра Альфина Голубева, которая ранее переводила книги на игровую тематику.

По словам Голубевой, студия ZA/UM подобрала команду самостоятельно среди поклонников и не обращалась в специализированные агентства.

До официального сотрудничества над локализацией работали энтузиасты под руководством Вольги Капитоновой. Сейчас к команде переводчиков присоединилась Альфина, чья задача — «в этот процесс вломиться и требовать всё переписать, чтобы результат был вот реально прям крутым», передаёт DTF.

Дата выхода локализации остаётся неизвестным.

Помимо русской локализации, разработчики Disco Elysium также оптимизировали игру, чтобы она работала на слабых ПК.

В конце декабря NEWS.ru рассказал, что игровой агрегатор OpenCritic представил «Зал славы — 2019», в котором собраны самые высокооценённые проекты года. Первое место поделили между собой два тайтла — ремейк Resident Evil и ролевая игра Disco Elysium, получившие по 92 балла.