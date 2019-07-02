https://static.news.ru/photo/c1cd2afa-9cd7-11e9-8619-fa163e074e61_1024.jpg Фото: xiaomiglobal/facebook.com

Компания Xiaomi продемонстрировала два новых смартфона из недавно анонсированной линейкиi CC — Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e. Устройства получили каплевидные вырезы и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.

Mi CC9 оснащён 6.39-дюймовым AMOLED-дисплей, занимающим 91% фронтальной панели, с разрешением Full HD+, тройную основную камеру на 48, 8 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и батарею ёмкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Аппаратной основой смартфона стали чипсет Snapdragon 710 SoC, 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней памяти.

Mi CC9e отличается от стандартной модели 6.088-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением HD+ и процессором Snapdragon 665.

Стоимость базовой модели Xiaomi Mi CC9 (6/64 Гб) составит чуть больше $260, Mi CC9e (6/64 Гб) — около $188. Оба смартфона выйдут в трёх цветовых вариациях: белой, чёрной и синей.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi представила в России на ежегодной презентации новый смартфон Mi 9T. Устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 730, а также выдвижную 20-мегапиксельную камеру, выдерживающую до 300 тысяч циклов активации (восемь лет использования).