Дмитрий Тарасов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Локомотив» попрощался с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой, — говорится в сообщении «железнодорожников» в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Игрок и клуб не будут заключать новый контракт. Действующее соглашение 32-летнего хавбека истекает 30 июня.

В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.

Ранее News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».

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