https://static.news.ru/photo/79a81d28-9b44-11e9-be2b-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Локомотив» попрощался с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой, — говорится в сообщении «железнодорожников» в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 30 июня 2019 г.

Игрок и клуб не будут заключать новый контракт. Действующее соглашение 32-летнего хавбека истекает 30 июня.

В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.

Ранее News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».