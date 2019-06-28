https://static.news.ru/photo/79a81d28-9b44-11e9-be2b-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ТарасовФото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Московский футбольный клуб «Локомотив» попрощался с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.
Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой, — говорится в сообщении «железнодорожников» в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe