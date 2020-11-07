Миранчук спас «Аталанту» от поражения в матче с «Интером»

https://static.news.ru/photo/56771c16-21e2-11eb-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/atalanta_calcio

Матч между «Аталантой» и «Интером» завершился вничью в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Бергамо и закончилась со счётом 1:1.

На гол «Интера» в исполнении Лаутаро Мартинеса «Аталанта» ответила точным ударом Алексея Миранчука. Россиянин дебютировал в Серии А, выйдя на замену на 59-й минуте.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник Денис Глушаков забил дебютный мяч за подмосковные «Химки». Он помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 14-го тура РПЛ против казанского «Рубина» со счётом 2:0.