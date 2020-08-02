Кокорин открестился от своего высказывания с критикой «Спартака»

https://static.news.ru/photo/f492cf6c-d4b2-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий Александр Кокорин в ходе первого интервью пресс-службе ФК «Спартак» поделился эмоциями от подписания соглашения с «красно-белыми».

Так, в ходе беседы сотрудники пресс-службы московского клуба припомнили Кокорину его многочисленные критические высказывания в адрес «Спартака».

Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх, — отметил Кокорин.

Как выяснилось, форвард будет выступать под номером 9, который перейдёт к нему от нападающего Резиуана Мирзова. По словам Кокорина, 9-й номер для него — это «принципиальный момент».

В 2000 году будущий нападающий, уроженец города Валуйки Белгородской области, вместе со своими родителями проехал порядка 700 км, чтобы пройти просмотр в «Спартаке». Тем не менее в клубе его отказались выпускать на поле из-за отсутствия футболки. В интервью Sportbox.ru в 2013 году Кокорин заявил, что точно не перейдёт в «Спартак».

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов отказался называть точную сумму, которую форвард заработает на новом рабочем месте.

Газизов при этом уточнил, что Кокорин, перейдя в стан «красно-белых», пошёл на понижение зарплаты.