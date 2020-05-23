Камболов рассказал о крупном штрафе после драки с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/24474d6c-9dc4-11ea-a595-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar.ru

Полузащитник Руслан Камболов рассказал, как во времена его выступления за московский «Локомотив» главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин оштрафовал за драку с нападающим Артёмом Дзюбой.

Инцидент произошёл в 2009 году, когда Дзюба выступал за томскую «Томь». Тогда футболисты подрались во время матча, за что были удалены с поля.

Сёмин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент — большие деньги для меня были, — цитирует Камболова «Чемпионат».

При этом футболист признал этот поступок глупым.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.